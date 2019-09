A GNR de Ovar identificou um jovem de 22 anos por ter intoxicado a família de seis pessoas com um bolo feito de folhas de canábis, no passado domingo. As vítimas têm idades compreendidas entre os 4 e os 62 anos e apresentavam sintomas de tonturas e vómitos.

O alerta foi dado para o 112, que posteriormente passou o caso ao Posto Territorial de Ovar da GNR.

O comunicado da GNR avança ainda que as diligências realizadas culminaram na apreensão dos seguintes itens: uma estufa de cultivo de canábis; cinco doses de canábis; um triturador e um termómetro.

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Ovar e do Núcleo de Investigação Criminal de Ovar, no dia 8 de setembro, em Ovar, identificou um homem, de 22 anos, por ter intoxicado a família com cannabis.

Os seis familiares foram assistidos no local pelo INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Ovar, sendo depois transportados para uma unidade hospitalar, onde ficaram internados.