Uma rapariga de 21 anos foi esta terça-feira resgatada do mar, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, “em situação de pré-afogamento”, disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

De acordo com o comandante, o incidente ocorreu cerca das 15:00, fora de uma zona concessionada, na transição entre as praias da Barra e da Costa Nova.

Quando a Polícia Marítima chegou ao local, a rapariga já tinha saído da água pelos próprios meios, auxiliada por um pescador lúdico e pelo pai”, disse o mesmo responsável.

Depois de estabilizada, a rapariga foi transportada para o Hospital de Aveiro.

O comandante da Capitania do Porto de Aveiro aproveitou para mais uma vez aconselhar os banhistas a usarem as zonas de praias vigiadas, para evitar este tipo de incidentes.

No local estiveram os Bombeiros de Ílhavo, a Polícia Marítima e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.