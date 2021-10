Duas pessoas morreram na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de mercadorias, durante a tarde desta quinta-feira, na Avenida 25 de Abril, na zona da Portela da Azóia, em Loures.

De acordo com fonte oficial dos Bombeiros de Sacavém, as vítimas mortais são um homem e uma mulher, ambos ocupantes do motociclo.

A informação foi confirmada à TVI24 pelo CDOS de Lisboa, que revelou ainda que no local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros de Sacavém e Póvoa de Santa Íria, uma viatura do INEM e ainda a PSP.

O alerta do acidente ocorreu cerca das 17:00.