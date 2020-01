A Avenida de Dom Carlos I, na marginal do Porto, vai estar cortada ao trânsito a partir das 11:00 desta quinta-feira devido às previsões de forte agitação marítima e agravamento das condições meteorológicas, anunciou a Câmara do Porto.

Com as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Proteção Civil Municipal a darem conta de fortes probabilidades de condições adversas ainda mais fortes, as recomendações difundidas ontem [quarta-feira] à noite são agora acrescidas do agravamento do nível de aviso sobre a agitação marítima e da medida de precaução, com o corte de circulação na Avenida de Dom Carlos I a partir das 11:00", refere o município, através de uma nota na sua página oficial da Internet.