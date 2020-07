A Polícia de Segurança Publica (PSP) está a realizar esta terça-feira uma operação num estabelecimento comercial e a viaturas em várias localidades dos distritos de Viana do Castelo e do Porto no cumprimento de mandados de busca e detenção.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adianta que a operação “Aves Noturnas” consiste na execução de vários mandados de busca e apreensão domiciliárias, em estabelecimento comercial e a viaturas, bem como de execução de mandados de detenção, todos emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo.

A operação policial está a decorrer em várias localidades do distrito de Viana do Castelo, nomeadamente Afife, Âncora, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo e Leça do Balio, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Estão neste momento em execução ações policiais nas freguesias de Areosa, Perre, União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela e Leça do Balio".

A PSP remete para mais tarde atualização da informação sobre a operação.