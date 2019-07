Um ultraleve caiu hoje pelas 11:12 na zona de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, tendo o piloto saído ileso, disse fonte oficial.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Bragança, o piloto do ultraleve está “vivo” e “bem” de saúde, tendo sido o próprio piloto a dar as “coordenadas” do local onde se registou a queda do aparelho.

Segundo o CDOS, a aeronave está “destruída”.

O piloto deslocava-se de Mirandela para Mogadouro, local onde está a decorrer o festival aéreo Red Burros Fly In.