Alemanha, França, Irlanda, Reino Unido e Austrália decretaram que os espaços aéreos estão fechados para a circulação do Boeing 747 MAX 8. Os comunicados foram divulgados pelas entidades reguladoras destes países dois dias depois da queda do avião da Ethiopean Airlines, que matou 157 pessoas.

As caixas negras do avião já foram encontradas e, apesar de não serem conhecidas as causas do acidente, 27 companhias aéreas em 15 diferentes países suspenderam as operações com o Boeing 737 Max 8. A companhia aérea estatal chinesa foi a que mais voos suspendeu, com 96 aviões que ficaram em terra.

Os perigos por detrás da utilização deste avião ainda não são conhecidos. A especulação criada à volta da aeronave deve-se a um acidente semelhante que ocorreu há cinco meses na Indonésia com o mesmo modelo, disse à TVI o Comandante Miguel Silveira, presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea.

Das 351 aeronaves que existem em operação hoje em dia, 152 estão com os voos suspensos até serem reveladas as causas do acidente. Ao contrário dos países europeus, Argentina e Singapura, a suspensão foi acordada com o agente regulador dos países. A American Airlines, uma das maiores utilizadoras deste modelo, e a Air Canada mantiveram a operação das aeronaves da Boeing.

A Boeing reagiu através do Twitter, garantindo que "a segurança é a prioridade número um da Boeing" e que tem total confiança na segurança do 737 MAX 8.

Entendemos que as agências reguladoras e os clientes tomaram decisões que acreditam serem mais apropriadas para seus mercados domésticosContinuaremos a interagir com eles para garantir que eles tenham as informações necessárias para ter confiança na operação de suas frotas. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos não está a exigir qualquer ação adicional neste momento e, com base nas informações atualmente disponíveis, não temos nenhuma base para emitir novas orientações aos operadores", lê-se no comunicado publicado no Twitter.

Boeing Statement on 737 MAX Operation: https://t.co/EL058Iarsg pic.twitter.com/lGQI5zJBfP — The Boeing Company (@Boeing) March 12, 2019

Confira a lista de companhias aéreas que suspenderam ou mantiveram os voos do avião da Boeing