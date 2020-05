Um jovem morreu e dois ficaram feridos na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros em Aveiras de Cima, concelho da Azambuja, Lisboa, apurou a TVI junto de fonte da Cruz Vermelha.

A vítima mortal era um dos ocupantes do veículo de dois lugares, onde seguiam mais três jovens, um deles menor, com 17 anos. Os dois feridos ligeiros também seguiam nesta viatura.

Os condutores dos dois carros recusaram ser transportados ao hospital.

O alerta para o acidente foi recebido cerca das 18:15.

A TVI apurou, ainda, que se tratou de uma ultrapassagem seguida de colisão e capotamento na rua da Boavista, em Aveiras de Cima.

No local estiveram operacionais da Cruz Vermelha, com três ambulâncias, os Bombeiros Voluntários da Azambuja, com uma viatura de desencarceramento, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e a GNR.

A via, que serve de desvio da A1 e é muito frequentada por pesados, esteve temporariamente cortada ao trânsito.