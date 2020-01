A Agência Portuguesa do Ambiente assegurou esta terça-feira que a água com origem na bacia do Zêzere e na albufeira de Castelo de Bode cumpre os “requisitos necessários” para consumo humano, tendo sido minimizados eventuais efeitos provocados pelos incêndios de 2017.

Numa nota divulgada à comunicação social na sequência de uma informação de uma equipa de investigação da Universidade de Aveiro, segundo a qual a qualidade do abastecimento de água da Área Metropolitana de Lisboa “pode estar seriamente comprometida” em consequência dos incêndios de 2017 junto ao rio Zêzere, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) afirma que, no seguimento do trabalho científico realizado por essa equipa, foram implementadas medidas “com vista à minimização dos eventuais efeitos provocados pelos incêndios na qualidade da água e nas condições de escoamento dos cursos de água”.

Essas medidas, implementadas pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARHTO) em colaboração com os municípios afetados, incluíram o levantamento das necessidades de intervenção nos recursos hídricos, e, com a EPAL, “um reforço da monitorização nas albufeiras do Cabril e de Castelo de Bode, assim como no rio Zêzere a montante (estações, frequência e parâmetros)”, afirma a nota.

A APA refere ainda o “aumento das rotinas de vigilância da origem de água por observação visual e a antecipação de manutenção preventiva dos equipamentos associados às operações de tratamento, no sentido de acautelar a eventual necessidade de ajustar os sistemas de tratamento da ETA (Estação de Tratamento de Água)”.