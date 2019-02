O Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, anunciou esta quarta-feira o nascimento de uma cria de girafa, da espécie Rothschild, com 1,60 metros de altura.

O mais recente elemento da família de girafas é um macho e nasceu, no dia 09 de fevereiro, “de parto normal”, após 15 meses de gestação, sendo a segunda cria da girafa 'Kimani' residente no parque alentejano há cerca de 10 anos.

A cria está a ter uma amamentação normal ao contrário da sua irmã Niassa, com 16 meses, que teve que ser amamentada à mão pelos tratadores”, disse à agência Lusa fonte do parque zoológico. O jovem macho “tem de estar sob observação quase permanentemente, mas está a ter um crescimento normal e já está adaptado ao espaço, tendo sido bastante bem acolhido pela manada”, acrescentou.

As girafas estão atualmente classificadas como espécie vulnerável e a população tem vindo a diminuir, sendo “importantes os esforços para a sua conservação”, referiu o parque temático que adotou a girafa como símbolo principal.

O momento do parto foi filmado e divulgado nas redes sociais pelo Badoca Safari Park.