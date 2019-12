Um homem ficou hoje ferido com gravidade na sequência da explosão de um petardo, que provocou ainda ferimentos noutras seis pessoas, no Bairro da Boavista, em Lisboa.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, pelas 19:15, um homem sofreu ferimentos graves numa mão, com a qual segurava o petardo que rebentou.

Segundo a mesma fonte, o homem estava com outras quatro pessoas, na via pública.

A explosão provocou ferimentos ligeiros nessas quatro e também noutras duas que iam a passar na Rua Rainha Dona Maria I, onde o grupo estava reunido.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.