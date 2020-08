Um homem de 27 anos terá sido baleado durante uma intervenção da GNR que tinha como objetivo dispersar cerca de 40 pessoas pessoas que estavam numa festa ilegal no bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, no domingo de madrugada.

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram um jovem com ferimentos numa perna que terão sido provocados por uma bala de borracha disparada pelas autoridades.

A GNR confirmou à TVI24 que foi chamada ao local após ter recebido várias denúncias por excesso de ruído.

No local, os militares foram recebidos com hostilidade pelas pessoas que se encontravam no evento, tendo sido enviados reforços para o local, incluindo equipas de intervenção rápida.

A GNR foi obrigada a dispara balas de borracha para dispersar a multidão.

O ferido teve de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Uma viatura da GNR acabou por ficar danificada na operação.