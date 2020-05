Dois agentes da PSP foram agredidos no Bairro Portugal Novo, nas Olaias, esta quinta-feira à noite, quando efetuavam a detenção de um condutor que tinha cometido uma infração na rotunda das Olaias.

Em comunicado, a PSP adiante que a Equipa de Intervenção Rápida na área da 5ª divisão detetou uma viatura a circular em velocidade sofrendo o despiste em plena Rotunda das Olaias, imobilizando-se no sentido contrário da marcha dos veículos.

Os agentes policiais perseguiram o condutor até ao bairro, onde o encurralaram numa rua sem saída.

"No sentido de aferir tratar-se de um despiste ou acidente, os Polícias da PSP dirigiram-se ao veículo, sendo que o condutor ao aperceber-se, de imediato iniciou a marcha em velocidade colocando-se em fuga. Por várias vezes e através do sistema sonoro da viatura policial, foi-lhe dada voz de paragem de forma clara, que não acatou, e efetuando gestos obscenos com os dedos da mão para o exterior da janela da viatura em direção aos agentes policiais, deslocou-se em grande velocidade para o interior do Bairro Portugal Novo, onde veio a ser intercetado num largo sem saída", acrescenta a nota.