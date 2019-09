Um homem de 27 anos foi detido na segunda-feira em Carnaxide, concelho de Oeiras, por ser suspeito de tentativa de homicídio de outro homem que está em coma induzido, anunciou esta quarta-feira a PSP.

A polícia foi alertada para uma desordem na zona, em que já teriam ocorrido vários disparos de arma de fogo, tendo-se deslocado para o local e tomado conhecimento de que um homem havia sido alvejado duas vezes e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, dá conta um comunicado enviado às redações.

A nota acrescenta que a PSP conseguiu identificar o autor do crime, que assumiu a autoria dos disparos, tendo apreendido um invólucro de calibre 6,35 milímetros e um casaco, utilizado pelo detido aquando dos disparos.

A vítima foi sujeita a intervenção cirúrgica e encontra-se em coma induzido naquela unidade hospitalar.

O detido será presente no Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, refere ainda a PSP, sem especificar as circunstâncias do crime.