Uma baleia-sardinheira (Balaenoptera boreais) deu à costa no Terreiro, em São Mateus, no concelho de Angra do Heroísmo, Açores, 17 de março de 2021. Desconhece-se a causa da morte do animal, que tem cerca de 10 a 12 metros de comprimento e deverá pesar entre 24 a 28 toneladas. A sua remoção será feita quinta-feira, num trabalho em colaboração com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, Proteção Civil de Angra do Heroísmo, Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo e a Autoridade Marítima.