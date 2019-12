Um acidente com uma máquina elevatória provocou esta segunda-feira, em Baltar, Paredes, ferimentos em dois homens, um do quais com gravidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Baltar, o acidente foi registado na zona industrial da localidade, às 14:45.

O ferido grave é um trabalhador que ficou debaixo de uma estrutura que estava a ser içada pela máquina, que tombou para um dos lados, quando se procedia à colocação de uma cobertura num pavilhão industrial.

O segundo ferido, considerado ligeiro pelos bombeiros, era o operador do equipamento.

As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica e de Reanimação (VMER) do Hospital de São João e encaminhadas para o hospital de Penafiel.

A GNR esteve no local.