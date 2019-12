Uma explosão numa fábrica de tintas e diluentes em Paredes provocou, esta quarta-feira, dois feridos, um dos quais com gravidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Baltar, o ferido grave é um trabalhador e o ligeiro é o proprietário da unidade fabril.

O alerta para a ocorrência foi registado às 10:42 e apontava para uma empresa fornecedora do setor do mobiliário, situada naquela freguesia do concelho de Paredes.

De acordo com os bombeiros, a explosão provocou um incêndio, mas quando os meios da corporação chegaram ao local as chamas já tinham sido extintas pelos donos da empresa, com recurso a extintores.

Os feridos foram transportados para o Centro Hospitalar de São João, no Porto, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros de Baltar, apoiados por quatro viaturas.