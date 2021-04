A vacinação terá evitado 140 mortes, em Portugal, afirmou Baltazar Nunes, responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge, na reunião do Infarmed dessa terça-feira.

O epidemiologista deu conta de que a incidência entre maiores de 80 anos diminuiu após a vacinação deste grupo. O responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge referiu que estes dados foram obtidos através da "modelação matemática" e não com base na observação.

Há um efeito significativo da cobertura vacinal na população de 80 e mais anos", ", afirmou, acrescentando que terão sido prevenidos 140 óbitos.

Portugal em “inversão da tendência”

O especialista deu conta de que Portugal tem registado um aumento sistemático do índice de transmissão, com o R(t) a fixar-se nos 1.05. Baltazar Nunes explica que isto pode representar uma inversão da tendência positiva que Portugal vinha a apresentar, levando a um novo “crescimento dos novos casos por dia”.

O valor do R(t) no último dia com dados - 8 de abril - era de 1,09.

Há uma inversão da tendência e os novos casos por dia estão a aumentar", reforçou.

Em comparação com a Europa, Baltazar Nunes explicou que Portugal tem um nível de incidência muito abaixo dos restantes países europeus, no entanto, o especialista deu conta de que vários países europeus, ao contrário de Portugal, têm o R(t) abaixo de 1.

O especialista explicou ainda que após a reabertura das escolas, verificou-se um aumento expressivo na incidência do grupo dos 0 aos nove anos. Também se regista esse aumento entre pessoas com 25 e os 50 anos.

Portugal deverá atingir os 120 casos por 100 mil habitantes dentro de um mês

