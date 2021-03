A Rede de Emergência Alimentar, lançada há um ano, já distribuiu cerca de 1.800 toneladas de alimentos a mais de 79 mil pessoas afetadas pela pandemia de covid-19, revelou esta quinta-feira a entidade.

Esta plataforma desenvolvida pela Entrajuda, articulada nos Bancos Alimentares Contra a Fome e assente nas respostas socais existentes, foi criada com o objetivo principal de acautelar o risco de situações de rutura de apoio alimentar, de isolamento e de desespero.

Esse risco aumentou súbita e exponencialmente em virtude do encerramento das respostas sociais de apoio normalmente disponibilizadas e de uma redução do número de técnicos, auxiliares e voluntários que asseguravam o seu funcionamento, em virtude do confinamento e das medidas de proteção da saúde pública entretanto adotadas", diz a plataforma assistencial em comunicado.