Um avião Airbus380 assustou os banhistas das praias algarvias, entre Faro e Vilamoura, ao fazer uma passagem a 300 metros de altitude, esta quarta-feira. O avião, da companhia aérea Hi Fly, estaria a fazer um voo técnico programado.

Foram vários os banhistas assustados com a manobra do avião, que terá feito a passagem duas vezes. Testemunhas relatam que várias pessoas começaram a fugir quando o avião se dirigia na sua direção, por recearem tratar-se de uma aterragem de emergência.

A companhia aérea fez uma publicação na rede social Twitter onde deu mais informações sobre o teste do “Save the Coral Reefs”, o nome da aeronave.

📸 ✈️Spotters Alert! 📸✈️



Those on holidays in Algarve might be lucky enough to spot our #A380 #SavetheCoralReefs planned to perform today a functional check flight, overflying Faro and Vilamoura. Departure from Beja at 2.30pm, and the flight will last 1 hour.#9HMIP



📷 @Airbus pic.twitter.com/fpIu8eiyMw