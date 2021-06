Um homem de 79 anos foi este sábado transportado em estado muito grave para o hospital depois de ter entrado em dificuldades quando se encontrava na água na praia do Alemão, em Portimão, divulgou fonte da Autoridade Marítima.

​ Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta que a vítima, de nacionalidade portuguesa, foi retirada da água com a ajuda de outros banhistas, tendo sido efetuadas manobras de reanimação com um desfibrilhador automático externo e oxigenação.

As manobras foram realizadas por militares do projeto Seawatch, com o auxílio de duas enfermeiras que se encontravam no local, e dos nadadores-salvadores da praia, até à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Após cerca de 40 minutos em manobras de reanimação, a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar em estado muito grave”, referiu a mesma fonte.

O alerta foi recebido às 10:50, sido ativado o piquete do Comando da Polícia Marítima de Portimão, elementos do Projeto Seawatch e uma VMER.

O Comando local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência, conclui a nota.