A adolescente, de 17 anos, que foi detida na sexta-feira depois de ter tentado matar a mãe ficou em prisão preventiva.

A TVI apurou ainda que a outra jovem, de 15 anos, recolhe a um centro tutelar educativo.

As duas adolescentes foram detidas, na sexta-feira, em Barcarena.

Ao que a TVI conseguiu apurar, as duas jovens são namoradas e a tentativa de homicídio estava já a ser planeada há alguns dias. A relação conflituosa entre a mãe e a jovem de 17 anos, devido ao namoro homossexual, estará na origem do crime.

Durante a noite desta sexta-feira, as duas adolescentes grafitaram o carro da vítima com palavras ofensivas e de manhã, pelas 6:50, tentaram esfaquear a mãe da jovem de 17 anos, que estava a dormir.

A filha terá manipulado a namorada de 15 anos a ser ela a fazer o ataque", disse fonte policial.

A vítima de 36 anos conseguiu defender-se dos intuitos das duas raparigas, sem sofrer quaisquer ferimentos.

As duas menores automutilaram-se antes do ataque com o intuito de esconder o crime. As jovens têm alguns ferimentos nos braços causados por arma branca.