Quatro jovens, entre os 19 e os 21 anos, ficaram hoje feridos, um deles com gravidade, após um despiste na Autoestrada 11, na freguesia de Martim, Braga.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga disse que o despiste do automóvel onde circulavam os quatro jovens foi registado pelas 07:13, na Autoestrada 11, no sentido Barcelos-Braga, e que os feridos foram transportados para o Hospital de Braga.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Barcelos adiantou que os jovens têm idades compreendidas entre os 19 e 21 anos e que no local do acidente estiveram 12 bombeiros, com quatro ambulâncias e um carro de desencarceramento.

O trânsito esteve condicionado, adiantou fonte do CDOS de Braga.