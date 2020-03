A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 56 anos por furto de vestuário, avaliado em 66 mil euros, num armazém de Barcelos, no distrito de Braga.

Em comunicado, a GNR refere que a detenção ocorreu na madrugada de sábado, quando militares da GNR detetaram uma carrinha, em que seguiam duas pessoas, com a matrícula tapada, o que motivou a sua abordagem.

Os suspeitos puseram-se em fuga, que acabou em Vila do Conde, no distrito do Porto.

Durante a fuga, foram arremessados caixotes com roupa contra as viaturas da GNR, que seguiam na sua perseguição, com o objetivo de dissuadir e impedir os militares de alcançarem o veículo", acrescenta o comunicado.

No momento da abordagem, a GNR conseguiu deter um dos suspeitos e apurar que o mesmo tinha na sua posse diversas caixas com artigos de vestuário no seu interior, tendo sido recuperados seis mil artigos de vestuário, no valor estimado de 66 mil euros.

O detido foi constituído arguido e os factos participados ao Tribunal Judicial de Barcelos.