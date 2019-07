O jovem de 16 anos suspeito de matar o pai com um machado, esta sexta-feira, em Barcelos, vai ficar provisoriamente em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. A medida vai vigorar até estarem reunidas as condições para o jovem ser preso preventivamente.

A Polícia Judiciária de Braga anunciou este sábado a detenção do jovem. O crime ocorreu na sexta-feira na freguesia de Pereira, em Barcelos, na casa da família.

De acordo com a PJ, sobre o menor "recaem fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado".

A vítima, um homem de 52 anos, emigrante em França, que tinha chegado a Portugal no dia anterior, faleceu no local "devido aos ferimentos provocados por uma machada".

Foi o filho quem deu o alerta às autoridades, depois de, alegadamente, ter encontrado o pai no quarto. A mãe tinha saído para trabalhar.