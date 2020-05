As famílias de Ribeira de Pena afetadas pela construção da barragem de Daivões, inserida no Sistema Eletroprodutor do Tâmega, começam a receber as compensações financeiras adicionais na sexta-feira, anunciou hoje a autarquia.

De acordo com o município, na sexta-feira vão ser entregues as compensações financeiras a quatro famílias, cujos processos foram reavaliados e já se encontram concluídos.

Nos últimos meses, os processos de desalojamento destes moradores foram revistos, na sequência de negociações intermediadas pela Câmara de Ribeira de Pena e acompanhadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).

Em dezembro, foi acordado o pagamento pela Iberdrola de mais 1,4 milhões de euros de indemnização às famílias afetadas, tratando-se de uma compensação adicional para a construção de casa.

Algumas famílias queixaram-se das indemnizações pagas pela concessionária espanhola, tendo sido apontados casos em que o valor indemnizatório não chegava para a construção ou aquisição de uma nova casa.

Esta compensação adicional ao processo de expropriação tem como base a medida 29 do Plano de Ação Socioeconómico da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

Segundo dados da Iberdrola, o Sistema Eletrocutor do Tâmega tem impacto em 52 casas, das quais 43 situam-se em Ribeira de Pena e são afetadas pela albufeira de Daivões.

As restantes nove ficam situadas em Boticas, Chaves e Vila Pouca de Aguiar e serão atingidas pela albufeira de Alto Tâmega.

O SET, que inclui ainda a barragem de Gouvães, é um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos, e representa um investimento de 1.500 milhões de euros.