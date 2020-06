Um jovem de 24 anos morreu esta sexta-feira afogado numa albufeira no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre relatou que o jovem "caiu à água e não voltou a ser visto", na albufeira da barragem das Hortas Velhas, junto a Água Todo o Ano, no concelho de Ponte de Sor.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:27, através do 112, por um amigo da vítima que se encontrava no local.

O jovem foi localizado e resgatado da água às 18:32, tendo o óbito sido declarado no local.

Foram mobilizados bombeiros da corporação de Ponte de Sor, incluindo dois mergulhadores, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, além da GNR, num total de 24 elementos, apoiados por 11 veículos.