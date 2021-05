Um louvor coletivo aos enfermeiros portugueses pelo combate à pandemia, assinado pela bastonária Ana Rita Cavaco, foi publicado esta quarta-feira em Diário da República.

No âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, que hoje se assinala, louva-se o “trabalho árduo” no combate à pandemia de covid-19 e na execução do Plano Nacional de Vacinação, que tem envolvido direta e indiretamente 78.117 profissionais, desde o ano passado.

Os enfermeiros são aplaudidos, desta forma, pelo “elevado sentido patriótico e ético” e apresentados, exemplo de "profissionalismo, dedicação, coragem e altruísmo perante uma sociedade civil e classe política que nem sempre valoriza devidamente o seu papel fulcral no sistema de saúde”.