Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, denunciou esta sexta-feira, na TVI24, a escassez de materiais de proteção individual com que os médicos se deparam, em plena pandemia de Covid-19. São já vários os casos de médicos contaminados pelo novo coronavírus.

Multiplicam-se as denuncias dos profissionais de saúde sobre falta de condições de trabalho nos hospitais. Para o bastonário, a falta de equipamentos de proteção individual é mesmo “uma das situações mais críticas”, neste momento.

Tenho recebido centenas de mensagens de médicos que estão a ter muita dificuldade em ter acesso a equipamentos de proteção individual. Obviamente que isto não acontece só com os médicos. Acontece com os médicos, enfermeiros, com os operacionais, com os farmacêuticos, enfim, com um conjunto de profissionais da saúde que, neste momento, deviam estar todos a trabalhar de forma protegida.”, revelou.