Dois trabalhadores de uma empresa de Penafiel sofreram esta quinta-feira ferimentos graves após o rebentamento de uma caldeira, disse à Lusa a proteção civil distrital do Porto.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu cerca das 14:00 na empresa Bastos & Viegas, na localidade de Guilhufe, que se dedica à produção de material hospitalar.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Penafiel e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e posteriormente transportadas, com queimaduras graves para o Hospital de S. João, no Porto.

No local estiveram militares da GNR e elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho.