Uma das perguntas feitas aos fumadores de Paços de Ferreira é sobre quem é o melhor jogador do mundo... uma forma mais apelativa de levar as pessoas a ter o cuidado de não deitar as beatas do cigarro para o chão e de votar no seu jogador favorito.

A ideia foi colocada em prática na semana passada no âmbito do ano municipal do ambiente e da cidadania e foi bem acolhida pela população.

Entre Paços de Ferreira e Freamunde foram 11 as ecopontas colocadas na primeira fase... Além da questão futebolística, pergunta-se se também acredita no Pai Natal, se fazem compras no comércio tradicional ou se já provaram o famoso capão à Freamunde.

O objetivo é só um: mudar as consciências, agora que há um local próprio para colocar as pontas dos cigarros.