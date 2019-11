A bebé Matilde, a quem foi administrado o medicamento mais caro do mundo, já consegue sentar-se e passar mais tempo sem ventilação.

Os pais publicaram um vídeo nas redes sociais, no qual é notória a evolução do estado de saúde da bebé, que completa esta terça-feira sete meses.

Além de já conseguir estar sentada, Matilde já consegue segurar o pescoço sem o apoio da mãe e olhar para cima. Movimentos que antes não era capaz de fazer.

A bebé continua resguardada e com pouco contacto com os irmãos, mas os pais dizem que têm visto melhorias na destreza e força da criança que nasceu com atrofia muscurlar espinal tipo 1, uma doença considerada rara.

Na página criada na altura em que pediram donativos aos portugueses, os pais escreveram que a criança vai recomeçar a fisioterapia esta semana.