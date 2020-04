A bebé Matilde celebrou, no domingo, o seu primeiro aniversário. A família da bebé que sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, e que gerou uma onda de solidariedade enorme em Portugal, partilharam algumas fotografias na rede social Facebook.

O meu primeiro ano de vida não foi nada fácil e tive que lutar pela minha vida mais que uma vez, mas eu ainda não entendo e provavelmente não me vou lembrar quando for crescida".

Por causa das medidas de confinamento social, Matilde não pôde celebrar o seu primeiro aniversário junto de toda a família, mas teve direito a "balões e bolinho feito pela mamã".

E hoje foi assim que celebrei o meu primeiro aniversário, com balões e bolinho feito pela mamã. Com os papás e os manos, juntámos os avós e os tios online e cantámos os parabéns, sempre com vocês nos nossos corações", lê-se na publicação

Os pais tinham o desejo de conhecer algumas das pessoas que têm acompanhado o processo de Matilde desde início, mas o estado de emergência em que o país se encontra, devido à pandemia de Covid-19, impossibilitou que isso acontecesse.

Íamos fazer uma festinha para celebrar e esperávamos conhecer alguns de vocês, sabíamos que seria complicado por ser domingo de Páscoa, mas tornou se impossível por causa do estado de emergência".

Agradeceram por todas as mensagens emocionantes que receberam e apelaram para que as pessoas fiquem em casa.

Matilde chegou a levar uma injeção do medicamento Zolgensma, o mais caro do mundo, depois de a sua história ter comovido os portugueses que, juntos, conseguiram reunir 2,5 milhões de euros. No entanto, o Estado acabou por pagar o tratamento e o dinheiro reunido serviu para ajudar outras crianças.