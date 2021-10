A TVI teve acesso ao relatório da Polícia Judiciária sobre o caso do desaparecimento do bebé Noah, em Proença-a-Velha. O documento exclui qualquer indício de crime.

As autoridades esclarecem ainda que "não houve qualquer responsabilidade, dolosa ou negligente, dos pais no desaparecimento do menino".

Para a investigação, os ferimentos apresentados pela criança são compatíveis com os possíveis locais por onde terá passado.

O estado de desidratação do menor era expectável perante o tempo que esteve desaparecido. A PJ acredita que é possível que Noah tenha "bebido água durante o percurso que fez, uma vez que cruzou linhas de água".