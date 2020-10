Assinala-se esta quarta-feira um ano do nascimento do bebé Rodrigo, que ficou conhecido como o "bebé sem rosto".

Rodrigo nasceu a 7 de outubro de 2019 no Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, com várias malformações graves, como falta de olhos, nariz e parte do crânio, sem que o médico Artur Carvalho, que realizou as ecografias de acompanhamento da gravidez, tivesse detetado ou sinalizado aos pais qualquer problema.

Nas redes sociais, foram vários os familiares e amigos da família que assinalaram o aniversário do bebé. A avó, Paula Simão, publicou uma fotografia da filha, tia de Rodrigo, que também faz anos hoje, com o bebé ao colo, e escreveu:

E a ti meu netinho, pelo teu primeiro ano de vida, sim, um ano para quem te deu horas de vida, estás a mostrar o guerreiro que és ".

A ministra da Saúde anunciou entretanto que o médico foi aposentado a 1 de julho de 2020.

Podia dizer muita coisa mas só vós quero dizer que vós amo muito ❤️❤️❤️ a ti filha pelos 21 anos de vida parabéns ❤️... Publicado por Paula Simão em Terça-feira, 6 de outubro de 2020

Marta Temido frisou que “o único aspeto” que “ainda assim encoraja” é “o de saber que a família do Rodrigo e o Rodrigo, com o sofrimento que possam estar a passar, continuam a ser acompanhados pelo Hospital de Setúbal através dos seus serviços”.

É UMA SITUAÇÃO QUE CONTINUAREMOS DE FACTO A APOIAR NA MEDIDA DAQUILO QUE SÃO AS NOSSAS POSSIBILIDADES”, rematou.