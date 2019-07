A Força Aérea transportou, esta terça-feira, um recém-nascido de 52 horas, dos Açores para o continente.

De acordo com comunicado emitido pela Força Aérea, foi ativada uma aeronave C-295, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, que "descolou da Base Aérea das Lajes, pelas 18:00, com destino a Horta, no Faial, onde embarcaram dois doentes que precisavam de ser transportados para São Miguel".

Em São Miguel, embarcou um bebé, de apenas 52 horas de vida, para ser transportado para o Continente", adianta ainda o documento.

O aparelho aterrou pelas 03:12 na Portela, tendo o bebé sido transferido para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM.

De acordo com o que a TVI apurou, o bebé apresentava uma obstrução intestinal com dilatação. Os pais da criança também foram transportados para a acompanharem.