Algumas centenas de leitões morreram queimados na sequência de um incêndio ocorrido esta quarta-feira, numa pecuária, no Monte Cardim, junto a Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que há também leitões feridos, além de o fogo ter provocado danos nas instalações.

Segundo fonte da GNR, o incêndio foi causado por um curto-circuito nas instalações para suínos daquela pecuária.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 19:53, tendo sido mobilizados bombeiros das corporações de Ferreira do Alentejo, Beja e Aljustrel, além da GNR, num total de 37 operacionais, apoiados por 12 viaturas.