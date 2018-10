Uma mulher, de 71 anos, morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia no Itinerário Principal (IP) 2, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O alerta para o despiste, que ocorreu perto da vila de Entradas, no sentido Castro Verde/Beja, foi dado cerca das 08:50, indicaram as fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo o CDOS de Beja, as operações de socorro envolveram oito operacionais apoiados por três viaturas dos bombeiros e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e a GNR.