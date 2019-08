A GNR deteve um homem, de 42 anos, em Beja, por suspeitas dos crimes de violência doméstica e posse de arma proibida, numa operação em que também apreendeu haxixe e liamba, duas armas, um machado e munições, foi divulgado esta sexta-feira.

O suspeito, com antecedentes criminais pelos crimes de furto e violência doméstica, foi detido esta semana e presente ao Tribunal de Beja, que o libertou sujeito à medida de coação de pulseira eletrónica, refere um comunicado da GNR.

Segundo a guarda, na sequência da ativação do sistema de teleassistência por parte da vítima, uma mulher, de 45 anos, em virtude do homem ter arremessado, por diversas vezes, pedras contra as janelas e portas da sua residência, os militares deslocaram-se ao local e detiveram-no.

Na altura, os militares apuraram que o homem tinha na sua posse uma munição de calibre nove milímetros e, após a detenção, efetuaram uma busca à residência do suspeito, onde foram feitas as apreensões.