Um homem, de 66 anos, morreu este domingo na sequência do despiste do trator agrícola que conduzia em Ourique, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, indicou que o alerta para o acidente, ocorrido na freguesia de Panóias e Conceição, foi dado pelas 10:39.

NAS operações de socorro estiveram envolvidos elementos dos bombeiros de Ourique, auxiliados por quatro viaturas, elementos da GNR e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e Castro Verde.