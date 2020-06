Um incêndio deflagrou esta tarde numa zona de mato no concelho de Odemira (distrito de Beja), estando a ser combatido por 110 operacionais, com o apoio de seis meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o incêndio numa zona de mato, na freguesia de Colos, foi dado às 12:44.

Além dos seis meios aéreos, os 110 operacionais que estão no terreno estão a ser apoiados por 28 viaturas.

Contactado pela agência Lusa, o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, Vítor Cabrita, indicou que o incêndio tem “duas frentes ativas”.

As operações contam com o apoio de “cinco aviões e um helicóptero”, precisou, referindo que o combate às chamas está a ser dificultado pelos “acessos difíceis” e pelo vento, que “sopra com muita intensidade e muda constantemente de direção”.