O trânsito na Estrada Nacional 122 perto de Mértola (Beja), foi restabelecido às 21:56, após um acidente que envolveu, este sábado, um veículo dos bombeiros daquela localidade, provocando dois feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o trânsito esteve cortado quase cinco horas, após o veículo ter capotado na zona da ponte, no sentido Mértola-Algarve, e terem sido efetuadas as operações para o remover da estrada e de limpeza da via.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o acidente ocorreu cerca das 17:00, e os feridos são dois bombeiros da corporação de Mértola, que foram transportados para o hospital de Beja.

De acordo com o CDOS, o veículo tanque de grande capacidade seguia para um incêndio agrícola no concelho de Mértola.