Um cidadão estrangeiro, que era procurado em Itália por suspeitas de tráfico de seres humanos, foi detido, em Beja, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e ficou em prisão preventiva, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o SEF indicou que o homem, de 33 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção europeu no âmbito de um processo relacionado com tráfico de pessoas, emitido pela Itália, foi detido, no domingo, na cidade alentejana.

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a detenção “foi possível depois de várias diligências desenvolvidas pelo SEF”, as quais “permitiram a localização” do suspeito.

O homem já foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

No dia em que se celebra o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, o SEF congratula-se por continuar a contribuir, no estreito cumprimento das suas atribuições, para a erradicação deste fenómeno que atenta, diariamente, contra a liberdade e dignidade das pessoas em todo o mundo”, acrescentou.