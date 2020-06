Um motorista da Vimeca foi hoje golpeado com uma “arma branca” no braço, depois de ter chamado a atenção de três jovens que tentaram entrar no autocarro sem título de transporte válido em Belas, Sintra, disse fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), o incidente aconteceu esta tarde, pelas 17:00, quando três jovens tentaram entrar num autocarro da Vimeca na paragem da Avenida da Marinha Portuguesa sem título de transporte válido.

Ao serem “chamados à atenção”, um dos jovens “voltou para trás e desferiu um golpe de arma branca” no braço do motorista, acrescentou a mesma fonte.

O motorista, que tem 46 anos, foi encaminhado para o Hospital Amadora-Sintra para receber tratamento.

Os três jovens ainda não foram localizados.