O culto da imagem sob a influência das redes sociais esteve em debate na TVI24 este sábado. Helena Isabel, apresentadora da TVI que ficou conhecida pela participação no reality show “Casa dos Segredos”, contou abertamente que fez várias cirurgias plásticas.

Fiz lipoaspiração, fiz no interior das pernas, nos flancos, fiz no rabinho, nos braços, e no rosto coloquei ácido hialurónico e botox", contou.