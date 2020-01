Um estudo de uma universidade norte-americana monitorizou mais de 16 mil homens ao longo de 19 anos para tentar perceber os efeitos do consumo de malaguetas na sua saúde. O estudo concluiu que a percentagem de homens que morreram era menor entre aqueles que tinham o hábito de consumir comida picante.

À mesma conclusão chegou um grupo de investigadores chineses que explica que comer malaguetas reduz o “risco de problemas cardiovasculares, ataque cardíacos e AVC”.

Para a nutricionista Zélia Santos, convidada pela TVI para explicar melhor o assunto, o picante, apesar de ter “benefícios para a saúde, tem de ser consumido “de forma moderada”.

A malagueta tem uma substância com poder anti-inflamatório e que promove um aumento do ritmo cardíaco”, explicou Zélia. “Por esse motivo pode estar associado à redução do risco de doenças cardíacas”.