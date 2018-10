O trânsito no IC16, na interseção com o IC17, sentido norte-sul, antes dos túneis de Benfica, em Lisboa, estará encerrado ao trânsito até cerca das 16:30 para reposição dos blocos de cimento do separador central, informou fonte da PSP.

Um acidente entre três viaturas provocou, ao início da tarde desta quarta-feira, danos nos blocos de cimento do separador das vias na intersecção dos Itinerários Complementares (IC) 16 e 17 que estão a ser, neste momento, reparados.

“Os trabalhos estão a decorrer, apontamos para que demore pelo menos uma hora até estar a circulação normalizada”, disse pelas 15:30 à agência Lusa fonte Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.