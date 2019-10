Novos desenvolvimentos sobre o assalto ao Estádio da Luz, que ocorreu este domingo, em dia de eleições. O alerta foi dado pelas 18:00 e a PSP de Carnide tomou conta da ocorrência.

A TVI sabe que o suspeito conseguiu fugir depois do assalto, mas novas informações revelam que o assaltante terá arrombado a porta do armazém de merchandising, onde se colocam todos os produtos destinados para venda, como camisolas ou cachecóis.

Além dessas instalações, o suspeito terá também entrado nos escritórios de logística. As autoridades contam com as câmaras de videovigilância do estádio para ajudar na investigação.

As investigações estão a cargo da Polícia de Segurança Pública, que está a realizar diligências, nomeadamente para investigar os suspeitos.

Até ao momento, ainda não foi apurado tudo o que foi furtado e o próprio Benfica está fazer um levantamento do que está em falta. De seguida, o clube da Luz deverá entregar uma lista com todos os bens em falta.