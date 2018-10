A Google disse esta quinta-feira ter notificado os envolvidos no "caso dos bloggers" acrescentando que estes tiveram oportunidade de defesa num tribunal norte-americano.

A Google respeita a lei e está a agir em conformidade com um processo legal válido nos Estados Unidos. A Google notificou os utilizadores envolvidos que tiveram a oportunidade de contestar o processo legal num tribunal norte-americano", afirmou a empresa, em nota enviada à Lusa.

Contactada pela Lusa, fonte do Benfica confirmou ter chegado "a acordo com diversas empresas e plataformas em defesa dos legítimos interesses do Sport Lisboa e Benfica".

Segundo Maisfutebol, o Tribunal da Califórnia notificou o Benfica para apresentar documentos até à próxima segunda-feira, dia 22 de outubro, de modo a evitar que o denominado "caso dos bloggers" seja arquivado.

De acordo com o documento – datado da última segunda-feira, 15 de outubro – a que o Maisfutebol teve acesso, a justiça norte-americana notificou o requerente – a Benfica SAD – a apresentar por escrito os argumentos pelos quais entende que a acusação não deve ser arquivada.

Em causa estão os blogues 'O artista do dia', 'Mister do café' e 'Estado da nação', que divulgaram correspondência eletrónica obtida alegadamente de forma ilícita