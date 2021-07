O presidente do Benfica já está no Tribunal de Instrução Criminal, onde esta sexta-feira volta a ser presente ao juiz Carlos Alexandre, sendo que ainda não se sabe se Luís Filipe Vieira vai falar.

À chegada ao tribunal, o advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, não revelou se o seu cliente ia falar esta sexta-feira.

Na quinta-feira, os detidos foram identificados pelo juiz de instrução, com a defesa a consultar a prova indiciária até às 22:00.

VEJA TAMBÉM:

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais”.

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como “o rei dos frangos”.